16 мусорных свалок обнаружено в трех районах Волгограда
Экологи проверили в Волгограде 550 контейнерных мусорных площадок в жилом секторе Советского, Ворошиловского и Краснооктябрьского районов Волгограда, сообщает ВДТВ.
Экологи проверили в Волгограде 550 контейнерных мусорных площадок в жилом секторе Советского, Ворошиловского и Краснооктябрьского районов Волгограда, сообщает ВДТВ.
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Больше всего переполненных контейнеров и захламленных крупногабаритным мусором, строительными отходами и обрезками деревьев площадок выявлено в Советском районе. Из обнаруженных 16 мусорных свалок — 10 экологи выявили в Ворошиловском районе.
О ситуации с мусором во дворах жилых домов экологи уведомляют администрацию Волгограда для принятия мер, вынуждающих управляющие компании и районные администрации зачистить захламленные участки и наладить регулярный вывоз отходов на лицензированный полигон со всех контейнерных площадок города. Подобные рейды в ближайшее время пройдут в Центральном, Тракторозаводском районах и южной части Волгограда.