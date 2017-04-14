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09:56 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

16 мусорных свалок обнаружено в трех районах Волгограда

Экологи проверили в Волгограде 550 контейнерных мусорных площадок в жилом секторе Советского, Ворошиловского и Краснооктябрьского районов Волгограда, сообщает ВДТВ.

В пресс-службе облкомприроды отмечают, что на 50-ти площадках отмечается переполненность контейнеров, либо прилегающая к ним территория захламлена. Выявлено 16 мусорных свалок.

Больше всего переполненных контейнеров и захламленных крупногабаритным мусором, строительными отходами и обрезками деревьев площадок выявлено в Советском районе. Из обнаруженных 16 мусорных свалок — 10 экологи выявили в Ворошиловском районе.

О ситуации с мусором во дворах жилых домов экологи уведомляют администрацию Волгограда для принятия мер, вынуждающих управляющие компании и районные администрации зачистить захламленные участки и наладить регулярный вывоз отходов на лицензированный полигон со всех контейнерных площадок города. Подобные рейды в ближайшее время пройдут в Центральном, Тракторозаводском районах и южной части Волгограда.

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