16 мусорных свалок обнаружено в трех районах Волгограда

В пресс-службе облкомприроды отмечают, что на 50-ти площадках отмечается переполненность контейнеров, либо прилегающая к ним территория захламлена. Выявлено 16 мусорных свалок.

Больше всего переполненных контейнеров и захламленных крупногабаритным мусором, строительными отходами и обрезками деревьев площадок выявлено в Советском районе. Из обнаруженных 16 мусорных свалок — 10 экологи выявили в Ворошиловском районе.

О ситуации с мусором во дворах жилых домов экологи уведомляют администрацию Волгограда для принятия мер, вынуждающих управляющие компании и районные администрации зачистить захламленные участки и наладить регулярный вывоз отходов на лицензированный полигон со всех контейнерных площадок города. Подобные рейды в ближайшее время пройдут в Центральном, Тракторозаводском районах и южной части Волгограда.