На выходных в Калининградской области ожидается дождливая погода

В светлое время суток 15 и 16 апреля столбики термометров покажут +8… 11 °C. Ночью в регионе похолодает до +2… 3 °C.

В субботу и воскресенье на небе будет облачно, ожидается небольшой дождь. Его вероятность составляет 76−79%.