На выходных в Калининградской области ожидается дождливая погода
Синоптики прогнозируют дождливые выходные в Калининградской области. Такая информация опубликована на официальном сайте Гидрометцентра России.
Синоптики прогнозируют дождливые выходные в Калининградской области. Такая информация опубликована на официальном сайте Гидрометцентра России.
В светлое время суток 15 и 16 апреля столбики термометров покажут +8… 11 °C. Ночью в регионе похолодает до +2… 3 °C.
В субботу и воскресенье на небе будет облачно, ожидается небольшой дождь. Его вероятность составляет 76−79%.