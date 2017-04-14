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13:03 (мск), источник: Калининград.Ru

На выходных в Калининградской области ожидается дождливая погода

Синоптики прогнозируют дождливые выходные в Калининградской области. Такая информация опубликована на официальном сайте Гидрометцентра России.

Источник: Калининград.Ru

В светлое время суток 15 и 16 апреля столбики термометров покажут +8… 11 °C. Ночью в регионе похолодает до +2… 3 °C.

В субботу и воскресенье на небе будет облачно, ожидается небольшой дождь. Его вероятность составляет 76−79%.

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