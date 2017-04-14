Выходные в Воронеже будут сухими и солнечными

Выходные в Воронеже будут солнечными и сухими, воздух прогреется до +15 градусов. Погоду на Пасху немного испортит ветер, который, по прогнозам синоптиков, достигнет 7−12 м/сек. При этом в конце завершающейся рабочей недели и в начале новой пятидневки сетеорологи пронозируют прохладу и дожди.

В пятницу, 14 апреля, погода в регионе будет определяться тыловой частью циклона, куда северные ветры принесут разрозненные массивы облаков, локальные осадки и более холодный воздух. Подробный прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр.

В пятницу, 14 апреля, днем до +12, облачно и дождливо. Ветер юго-западный, 7−12 м/сек. Самым теплым в метеоистории Воронежа этот день был в 1983 году, когда воздух прогрелся до +25,9, а самым холодным — в 1997-м: тогда синоптики зафиксировали 2,8 градуса мороза.

В субботу, 15 апреля, ночью +2 и дождливо, днем +10 градусов, солнечно и без осадков. Ветер западный, 6−11 м/сек.