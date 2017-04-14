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08:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Доказан вред планшетов для маленьких детей

Ученые из Лондонского университета и Королевского колледжа Лондона выяснили, что ежедневное использование маленькими детьми устройств с сенсорным экраном приводит к сокращению времени сна. Статья исследователей опубликована в журнале Scientific Reports. Кратко о ней рассказывает издание Gizmodo.

Авторы работы провели онлайн-опрос родителей, у которых были дети в возрасте от шести до 36 месяцев. Респонденты должны были указать среднюю продолжительность дневного и ночного сна их ребенка. Кроме того, они сообщали, сколько времени ему требуется, чтобы заснуть, а также частоту пробуждений ночью.

Примерно 70 процентов опрошенных владели сенсорными устройствами. При этом доля детей, пользующихся ими, составляла 75 процентов (всего их было 715).

Оказалось, что у детей, которые проводили больше времени за смартфонами и планшетами, сократилась продолжительность ночного сна. Несмотря на то, что днем они спали чуть дольше, общее количество времени, отведенное на сон, стало меньше. При этом каждый час использования устройства отнимал, в среднем, 15,6 минуты отдыха. Также было отмечено, что пользующимся гаджетами детям сложнее заснуть.

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