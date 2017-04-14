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08:44 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске вводится ограничение движения для большегрузов

С 17 апреля по 16 мая 2017 года на городских дорогах будет введено ограничение движения для автомобилей с нагрузкой на ось более 7 тонн, сообщает пресс-служба мэрии.

В Новосибирске вводится ограничение движения для большегрузов на месяц, сообщает пресс-служба мэрии.

С 17 апреля по 16 мая 2017 года на городских дорогах будет введено ограничение движения автомобилей с нагрузкой на ось более 6 тонн (с грузом или без груза) и с нагрузкой на ось более 7 тонн, перевозящих технологические грузы (бетон, асфальтобетон), относящихся к специальной технике (контейнеры железнодорожные, автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы).

«Это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности автомобильных дорог города Новосибирска в период весенних неблагоприятных природно-климатических условий», — пояснили в мэрии.

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