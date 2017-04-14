В Опере пройдет Пасхальный концерт
В воскресенье, 16 апреля, в 18:30 в продолжение Весеннего фестиваля оперного искусства на сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдет Праздничный пасхальный концерт.
В воскресенье, 16 апреля, в 18:30 в продолжение Весеннего фестиваля оперного искусства на сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдет Праздничный пасхальный концерт.
Традиция проведения весеннего оперного фестиваля в Самаре зародилась в 1986 году. Этот масштабный проект поддержали выдающиеся деятели российской культуры: Михаил Швыдкой, Ирина Архипова, Владислав Пьявко и многие другие.
Формат фестиваля сложился сразу и на протяжении десятилетия оставался неизменным. Программу составляли лучшие спектакли оперного жанра из репертуара театра. Наряду с мастерами самарской сцены в главных партиях выступают приглашенные гости — солисты ведущих театров России. Завершается фестиваль по традиции грандиозным
Перешагнув во второе десятилетие, фестиваль значительно окреп и возмужал. Расширение географии участников позволило ему выйти на международный уровень, а обретение тематической направленности повысило привлекательность для любителей классической музыки.
Фестиваль проходит при поддержке правительства Самарской области.
В программе концерта:
I отделение —
II отделение — Опера Чайковского «Иоланта» (концертное исполнение).
Дирижер — Александр Анисимов.