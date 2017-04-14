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08:59 (мск), источник: Volga News

В Опере пройдет Пасхальный концерт

В воскресенье, 16 апреля, в 18:30 в продолжение Весеннего фестиваля оперного искусства на сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдет Праздничный пасхальный концерт.

Традиция проведения весеннего оперного фестиваля в Самаре зародилась в 1986 году. Этот масштабный проект поддержали выдающиеся деятели российской культуры: Михаил Швыдкой, Ирина Архипова, Владислав Пьявко и многие другие.

Формат фестиваля сложился сразу и на протяжении десятилетия оставался неизменным. Программу составляли лучшие спектакли оперного жанра из репертуара театра. Наряду с мастерами самарской сцены в главных партиях выступают приглашенные гости — солисты ведущих театров России. Завершается фестиваль по традиции грандиозным гала-концертом.

Перешагнув во второе десятилетие, фестиваль значительно окреп и возмужал. Расширение географии участников позволило ему выйти на международный уровень, а обретение тематической направленности повысило привлекательность для любителей классической музыки.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Самарской области.

В программе концерта:

I отделение — Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник»; Аренский. Вариации на тему Чайковского («Был у Христа-младенца сад…») для струнного оркестра; Чайковский. «Мелодрама» из музыки к весенней сказке Островского «Снегурочка»; Чайковский. «Итальянское каприччио».

II отделение — Опера Чайковского «Иоланта» (концертное исполнение).

Дирижер — Александр Анисимов.

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