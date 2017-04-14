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10:23 (мск), источник: ИА REGNUM

В Ростове-на-Дону отключили отопление досрочно: горожан не предупредили

В Ростове-на-Дону 10 апреля официально завершился отопительный сезон. Об этом свидетельствует постановление администрации города-миллионника, подписанное сити-менеджером Виталием Кушнаревым ещё 4 апреля.

Источник: ИА REGNUM

Но жителей областного центра никто не предупредил об отключении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Горожане сетуют, что в квартирах теперь холоднее, чем на улице. Особенно ночью, когда столбики термометров опускаются до минусовых отметок. В частности, синоптики прогнозировали заморозки в ночные часы 12 и 13 апреля.

Напомним, что отопительный сезон в донской столице и начался не без сбоев. Так, несмотря на официальный старт отопительного сезона, во многих квартирах с центральным отоплением было холодно. Батареи некоторое время не нагревались и в социальных учреждениях.

Осенью причиной того, что батареи не нагрелись, являлись многочисленные порывы на теплотрассах. Коммунальщики работали в круглосуточном режиме, то и дело латая дыры на тепловых сетях. Запуск тепла был завершён только 19 октября вместо положенного 15-го числа.

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