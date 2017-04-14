В Ялте оборудуют шахматную аллею к началу курортного сезона
Ростенко пояснил, что аллея предназначается для любителей настольных игр.
Ростенко пояснил, что аллея предназначается для любителей настольных игр.
На набережной Ялты появится шахматная аллея к началу курортного сезона, передает Крыминформ со ссылкой на главу администрации города Андрея Ростенко.
«С инициативой ее создания выступили представители общественности города», — уточнил он.
Ростенко также рассказал, что аллея будет предназначена для любителей настольных игр. Она расположится между рестораном «Белый лев», квадратным фонтаном и бамбуковой рощей.
«Именно это место как нельзя лучше подходит для шахматной аллеи. Летом здесь всегда будет тень и прохлада, и люди смогут спокойно отдыхать, играть не только в шахматы, но и в нарды, шашки и другие настольные игры», — пояснил Ростенко.
Он отметил, что работы ведутся за счет внебюджетных средств.