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09:38 (мск), источник: АиФ Крым

В Ялте оборудуют шахматную аллею к началу курортного сезона

Ростенко пояснил, что аллея предназначается для любителей настольных игр.

На набережной Ялты появится шахматная аллея к началу курортного сезона, передает Крыминформ со ссылкой на главу администрации города Андрея Ростенко.

«С инициативой ее создания выступили представители общественности города», — уточнил он.

Ростенко также рассказал, что аллея будет предназначена для любителей настольных игр. Она расположится между рестораном «Белый лев», квадратным фонтаном и бамбуковой рощей.

«Именно это место как нельзя лучше подходит для шахматной аллеи. Летом здесь всегда будет тень и прохлада, и люди смогут спокойно отдыхать, играть не только в шахматы, но и в нарды, шашки и другие настольные игры», — пояснил Ростенко.

Он отметил, что работы ведутся за счет внебюджетных средств.

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