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09:27 (мск), источник: УралПолит.ру

ЖКХ, льготы и цены на проезд: жители Екатеринбурга и 20 свердловских городов выйдут на митинги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге на площади Труда в субботу 15 апреля пройдет митинг против отмены льготного проезда в общественном транспорте.

Организатором акции выступает Свердловское отделение КПРФ. В пресс-службе регионального отделения партии отмечают, что митинг «будет продолжением акций, прошедших 4 и 17 марта». Представители КПРФ намерены провести митинг и в других свердловских городах.

«Кроме Екатеринбурга КПРФ проведет митинги и пикеты еще в 20 городах Свердловской области», — сообщает пресс-служба партии.

Основными требованиями предстоящей акции протеста станет отмена повышение стоимости проезда до 28 рублей и отмена повышения стоимости проездных билетов для льготников. Кроме того, одним из требований станет «заморозить» тарифы на услуги ЖКХ.

«В субботу 15 апреля в двадцати городах пройдет общеобластная акция протеста против повышения цен ЖКХ, прежде всего на отопление. В Екатеринбурге акция будет посвящена также отмене льготного проезда в общественном транспорте. На митинге 4 марта мы решили, что будем выходить до тех пор пока власть не услышит. С того времени уже прошли две большие акции, эта — третья. В понедельник я послал официальное приглашение на митинг главе администрации города Александру Якобу и министру ЖКХ области Николаю Смирнову. Мероприятие в столице Урала начнется в 12:00 на площади Труда», — сообщает на своей странице в Facebook депутат ЗакСО Александр Ивачев.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», с 1 февраля в Екатеринбурге стоимость в общественном транспорте выросла до 28 рублей. Цена безлимитного проездного для льготников с 15 февраля поднялась с 426 рублей до 1 тысячи рублей.

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