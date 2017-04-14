Полиция нашла более 150 нарушений в воронежских маршрутках за 4 дня

Полицейские выявили 152 нарушения при проверке 262 воронежских маршруток в период с 10 по 13 апреля, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. Чаще всего водители не соблюдали правила перевозки пассажиров и управляли автобусами при наличии технических неисправностей.

В первые дни операции «Автобус» госавтоинспекторы остановили маршрутку, у водителя которой не было документа, подтверждающего прохождение техосмотра. За это мужчине грозит штраф от 500 до 800 рублей (ч. 2 ст. 12.1 КоАП РФ). Водители еще двух маршруток установили газобаллонное оборудование на автобусы без разрешения ГИБДД. За это водителям «ПАЗов» грозит предупреждение или штраф в 500 рублей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).

Кроме того, сотрудники ГИБДД при оформлении ДТП с участием трех маршруток выяснили, что у одного из водителей не оплачены штрафы ГИБДД. За неуплату административного штрафа в срок (ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ) нарушителю грозит штраф в двукратном размере, арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

Операция «Автобус» продлится в Воронежской области до 23 апреля.