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09:22 (мск), источник: Nur.kz

Асанов предложил не разрешать жениться без прохождения спецкурсов

Также генпрокурор рассказал личную историю о домашнем насилии.

Источник: Nur.kz

Генеральный прокурор Жакип Асанов предложил проходить молодоженам специальные курсы перед свадьбой. Асанов также поднял вопрос о семейном насилии и вспомнил историю из жизни.

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Генпрокурор принял участие в расширенном заседании национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте РК.

«Молодые влюбляются и женятся. В начале семейной жизни все хорошо, а со временем начинаются ссоры, доходит и до рукоприкладства.

Во многом молодежь не знает, в чем счастье семейной жизни. Поэтому для тех, кто хочет вступить в брак, нужно пройти курс.

Если не пройдут через него, то не давать жениться. Такая практика действует во многих странах, как Саудовская Аравия, Малайзия, Италия, Латвия", — цитирует Асанова Tengrinews.kz.

В ходе заседания было озвучено предложение внедрять со школьной скамьи предметы по основам семьи, этики и психологии семейной жизни, сообщает Sputnik Казахстан.

Также предлагалось внести изменение в законодательство, которое будет предусматривать увеличение срока административного ареста по отношению к семейному дебоширу с трех часов до суток.

Генпрокурор отметил, что по итогам 2016 года наблюдает 90-процентный рост количества преступлений против женщин в сравнении с 2015 годом, сообщает NewTimes.kz.

При этом, по словам Асанова, каждое третье убийство происходит на почве семейно-бытовых конфликтов.

«Во время нашего разговора прокурор дал совет: Жакип, я скоро выхожу на пенсию. В свое время я совершил одну большую ошибку.

Я применял силу — избивал жену и маленьких детей. И сейчас это вернулось ко мне бумерангом. Моя жена больна.

Она не может простить мне издевательств, сильно обижена. Дети очень холодны со мной. Они сочувствуют своей матери.

Что я хочу сказать тебе? Никогда не поднимай руку ни на детей, ни на супругу. Эта жизнь для меня уже закончилась" И этот человек ушел из жизни через небольшое время", — рассказал Асанов историю, которая произошла с его коллегой.

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