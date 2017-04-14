Истории людей, плывших на «Титанике»
Судьбы пассажиров и членов экипажа, пересекавших Атлантический океан на борту корабля.
Судьбы пассажиров и членов экипажа, пересекавших Атлантический океан на борту корабля.
В начале XX века произошла одна из крупнейших морских катастроф. 14 апреля 1912 года трансатлантический лайнер «Титаник» потерпел крушение, столкнувшись с айсбергом в северной Атлантике. На борту было свыше 2 тыс. пассажиров и членов экипажа, спастись удалось лишь 712.
Джозеф Доусон
Так или иначе,
Так, в списке жертв числился 23-летний кочегар Джозеф Доусон. И хотя режиссер заявлял, что во время написания сценария ничего не знал о существовании реального Доусона и его нельзя считать прототипом героя Леонардо Ди Каприо, поклонники продолжают из года в год приносить цветы на могилу покойного члена экипажа.
«Титаник» привлекал Джозефа в первую очередь по финансовым причинам, поскольку экипажу трансатлантических лайнеров платили хорошие деньги. К тому же он получил свидетельство о временном увольнении из британской армии и, наслушавшись рассказов товарища, Артура Джона Прайста, решил сменить профессию. Вместе с тем же Прайстом, чья сестра позже стала супругой Доусона, он плавал сначала на «Маджестике», а после попал на «Титаник».
Предполагается, что в момент крушения Доусон, выбравшись из машинного отделения, не успел сесть в шлюпку, спрыгнул в воду и погиб. Долгое время на надгробии Джозефа, захороненного в канадском городе Галифакс, были написаны инициалы «Дж. Доусон». По этой причине многие поклонники фильма считали, что именно тут лежит тело настоящего Джека Доусона.
Эмилио Порталуппи и Мадлен Астор
Еще один пассажир «Титаника», которого считают прототипом главного героя. Итальянец Эмилио Порталуппи работал художником. С собой он вез подписанный Джузеппе Гарибальди портрет, который был потерян во время крушения. Попасть на борт лайнера Порталуппи помогла случайность: незадолго до отправления корабля он выиграл билет во второй класс.
На борту «Титаника» Эмилио влюбился в богатую замужнюю даму Мадлен Астор, которая сопровождала в плавании своего супруга. По словам некоторых итальянских исследователей, однажды вечером Мадлен пригласили Поталуппи на ужин, после которого между ними завязался роман.
Эмилио и Мадлен удалось выжить, однако больше они друг с другом не виделись. При этом муж Мадлен, миллионер Джон Джекоб Астор IV, погиб: он посадил супругу в шлюпку, а сам вместе со слугой остался на тонущем корабле.
Джон Эдвард Смит
Капитан Джон Эдвард Смит до «Титаника» руководил экипажами крупных лайнеров и пароходов. И хотя его опыт и способности редко подвергались сомнению, во время плаваний с его кораблями часто происходили неприятные инциденты. «Репаблик» в 1889 году сел на мель, спустя четыре года на крупном трансатлантическом лайнере «Маджестик» случился пожар, а в 1911-м произошло столкновение управляемого им корабля «Олимпик» и военного судна «Хоук», и это только некоторые из происшествий. Командование «Титаником» должно было стать его последним крупным плаванием перед уходом на пенсию.
Смит считался весьма своенравным, отважным и упрямым капитаном, и эти качества помогали ему завоевывать уважение экипажа.
Одни отмечают, что он проигнорировал предупреждения и не снизил скорость, чтобы вовремя изменить курс и обойти опасные участки маршрута. Другие же говорят, что в ночь столкновения он спал в каюте, а эвакуацией пассажиров почти не занимался. Историки
Супруги Штраус
Была на «Титанике» и своя история любви, достойная экранизации. Супруги Ида и Исидор Штраус возвращались на корабле домой после европейских каникул. По свидетельствам потомков четы Штраус, отношения между мужем и женой были очень крепкими и теплыми: дома они не расставилась, а во время даже недельных командировок слали друг другу письма.
Когда произошло столкновение, Иде, как и всем женщинам на корабле, предложили сесть в спасательную лодку. Место нашлось и Исидору, однако он не стал пользоваться предложенной ему привилегией. Догадываясь, что жена не уплывет без него, он сделал вид, что садится в шлюпку. Но уловка не удалась, и Ида осталась на корабле вместе с ним, уступив свое место горничной и отдав ей свое меховое манто. Смерть супруги встретили у себя в каюте, взявшись за руки.
Семья Дин
Супруги Бертрам Фрэнк Дин и Жоржетта Эва Лайт плыли на корабле вместе с двумя детьми: младшей — Миллвине — было всего два месяца, а ее брату, Бертраму Веру Дину, — год. Во время столкновения глава семейства вышел из каюты, чтобы разведать обстановку. Узнав о случившемся и взяв детей и супругу, он вывел их на палубу, чтобы усадить в спасательную шлюпку.
Миллвина прожила 97 лет и скончалась последней из тех, кто был на «Титанике». Известность к ней и ее брату пришла, когда обоим было около 70 лет. Бертрам скончался в 1992 году в результате автомобильной катастрофы. Случилось это 14 апреля — в 80-ю годовщину крушения корабля. Сама Миллвина спустя годы была вынуждена продавать семейные ценности, чтобы оплачивать лечение и медицинский уход. Из жизни она ушла 31 мая 2009 года в 98-ю годовщину спуска «Титаника» на воду.