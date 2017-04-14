Дальзаводцы начали ремонт легендарной подлодки С-56 во Владивостоке

Владивосток, 14 апреля, PrimaMedia.

Специалисты АО «Центр судоремонта «Дальзавод», работающего в структуре Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, начали восстановительные работы на легендарной подводной лодке С-56. По заказу Тихоокеанского флота специалистам предстоит восстановить ряд фрагментов легкого корпуса субмарины, установленной на мемориале «Боевая слава ТОФ», сообщает ИА PrimaMedia.

«Судокорпусники выполнят работы по замене 20 кв. метров легкого корпуса подводной лодки, произведут покраску корпуса, — рассказал исполнительный директор «Центр судоремонта «Дальзавод» Игорь Евдокимов. — Ремонтные работы на мемориале заказаны флотом в процессе подготовки к праздничным мероприятиям в честь Дня Великой Победы».