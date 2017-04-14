Стал известен маршрут «Бессмертного полка» во Владивостоке

«Традиционно следом за парадом военнослужащих пройдет колонна ветеранов, за ней — детские клубы и волонтеры, несущие гигантские буквы «Владивосток», а затем начнется шествие «Бессмертного полка». Построение колонны начнется девятого мая в 09:00 в сквере Семенова, около здания «Серая лошадь», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Шествие пройдет по улице Светланской до сквера имени Г. И. Невельского, затем спустится к Набережной Цесаревича и финиширует около мемориала «Боевая слава ТОФ». В шествии могут принять участие все желающие. Участники уже начали печатать портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

«В этом году, как и в прошлом, все желающие могут бесплатно изготовить фотографию своего родственника. Сделать это можно до 25 апреля по адресу: улица Алеутская, 45а. Штендеры и фотографии можно будет изготовить также в торговом центре “Луговая”, павильоне 24, в павильоне “Подарки” на улице Юмашева, 6а, и в типографии “Max print” на улице Светланская, 145, офис № 1», — говорится в сообщении.

Безопасность участников шествия будут обеспечивать более четырех тысяч сотрудников полиции по всему Приморью. Кроме того, в этом году принято решение увеличить количество участников акции «Бессмертный полк» и не ограничиваться портретами только фронтовиков.

Анна Иваницына.