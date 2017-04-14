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15:35 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани родители назвали своих детей Доминик, Лукерья и Адам

За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 439 малышей: 206 мальчиков и 233 девочек.

Источник: Prokazan.ru

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Рания, Доминик, Гавриил, Николина, Антонина, Юнус, Ляйля, Адам, Анелия, Лукерья.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Диана, Давид, Ильяс, Артем, Ранель, Марк, Амир, Алиса, Ралина.

Минимальный вес ребенка при рождении составил 680 граммов, а максимальный — 4860 граммов. Возраст самой юной мамы — 19 лет, самой зрелой — 50 лет, самого юного отца — 19 лет, самого зрелого — 52 года.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 123 пары. Самым молодым жениху и невесте — по 18 лет. Возраст самого взрослого жениха недели — 72 года, самой взрослой невесты — 74 года, сообщает Управление ЗАГС Казани.

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