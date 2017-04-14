В Калининграде в день открытия велосезона перекроют часть городских улиц

Колонна участников велопробега проедет по улицам Молодой гвардии, Ю. Гагарина до аэродрома «Девау». Перекрывать улицы будут поэтапно — по мере движения колонны:

с 10.00 до 10.30 — на ул. Молодой гвардии — ул. Ю. Гагарина с выездом из г. Калининграда.

с 13.30 до 14.00 — на ул. Ю. Гагарина — ул. Молодой гвардии — аэродром «Девау».

В это же время здесь будет временно прекращено движение общественного транспорта.