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10:28 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде в день открытия велосезона перекроют часть городских улиц

В Калининграде 23 апреля, в день открытия велосезона, перекроют часть улиц. Об этом предупреждают в пресс-службе городской администрации.

Колонна участников велопробега проедет по улицам Молодой гвардии, Ю. Гагарина до аэродрома «Девау». Перекрывать улицы будут поэтапно — по мере движения колонны:

с 10.00 до 10.30 — на ул. Молодой гвардии — ул. Ю. Гагарина с выездом из г. Калининграда.

с 13.30 до 14.00 — на ул. Ю. Гагарина — ул. Молодой гвардии — аэродром «Девау».

В это же время здесь будет временно прекращено движение общественного транспорта.

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