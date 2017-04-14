В Калининграде в день открытия велосезона перекроют часть городских улиц
В Калининграде 23 апреля, в день открытия велосезона, перекроют часть улиц. Об этом предупреждают в
В Калининграде 23 апреля, в день открытия велосезона, перекроют часть улиц. Об этом предупреждают в
Колонна участников велопробега проедет по улицам Молодой гвардии, Ю. Гагарина до аэродрома «Девау». Перекрывать улицы будут поэтапно — по мере движения колонны:
с 10.00 до 10.30 — на ул. Молодой гвардии — ул. Ю. Гагарина с выездом из г. Калининграда.
с 13.30 до 14.00 — на ул. Ю. Гагарина — ул. Молодой гвардии — аэродром «Девау».
В это же время здесь будет временно прекращено движение общественного транспорта.