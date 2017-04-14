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09:30 (мск), источник: НТА-Приволжье

Прохладная и дождливая погода сохранится в Нижегородской области на все выходные дни

14 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь.

Источник: НТА-Приволжье

Прохладная и дождливая погода сохранится в Нижегородской области на все выходные дни. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 14 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Температура воздуха составит +11 градусов. Ветер южный, 3 м/с.

15 апреля ожидается также облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +1 градус, днем +5 градусов. Ветер западный, 6 м/с.

16 апреля — переменная облачность, небольшие осадки. Температура воздуха -2 градуса ночью и +7 градусов днем. Ветер южный, 4 м/с.

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