Прохладная и дождливая погода сохранится в Нижегородской области на все выходные дни
14 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь.
14 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь.
Прохладная и дождливая погода сохранится в Нижегородской области на все выходные дни. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 14 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Температура воздуха составит +11 градусов. Ветер южный, 3 м/с.
15 апреля ожидается также облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +1 градус, днем +5 градусов. Ветер западный, 6 м/с.
16 апреля — переменная облачность, небольшие осадки. Температура воздуха -2 градуса ночью и +7 градусов днем. Ветер южный, 4 м/с.