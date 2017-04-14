Луценко сообщил об аресте акций «Укртелекома»

«Управлением ГПУ по противодействию ОПГ ведется производство о незаконном выделении по указанию Януковича 220 млн грн из государственного бюджета Украины и приватизации 93% акций Укртелекома по заниженной на 1,6 млрд грн. Сегодня Печерский суд с целью обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции Укртелекома и Тримоба», — сообщил Луценко.