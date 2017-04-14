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09:36 (мск), источник: УНИАН

Луценко сообщил об аресте акций «Укртелекома»

Сегодня Печерский суд с целью обеспечения государственных интересов и возмещение убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции «Укртелекома» и «Тримоба».

Источник: УНИАН

Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о наложении ареста на акции телекоммуникационной компании «Укртелеком» и мобильного оператора «Тримоб».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«Управлением ГПУ по противодействию ОПГ ведется производство о незаконном выделении по указанию Януковича 220 млн грн из государственного бюджета Украины и приватизации 93% акций Укртелекома по заниженной на 1,6 млрд грн. Сегодня Печерский суд с целью обеспечения государственных интересов и возмещения убытков удовлетворил ходатайство ГПУ о наложении ареста на акции Укртелекома и Тримоба», — сообщил Луценко.

*** Компания «Укртелеком» учредила новое предприятие «Тримоб» для предоставления услуг мобильной связи в сентябре 2011 года.

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