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10:23 (мск), источник: Губерния онлайн

Массовый велопробег устроят в Хабаровске

30 апреля в Хабаровске состоится велопробег.

Мероприятие проходит в краевой столице не первый год. Планируется, что в этот раз в нем примут участие около 300 жителей города. Они соберутся в 10:00, старт намечен на 11:00.

«В этом году маршрут решили сократить, чтобы сильно не мешать движению транспорта. Поедем от площади Славы до арены “Ерофей”. После финиша все желающие смогут поехать дальше до базы отдыха “Хехцир 24”», — рассказала организатор велопробега Наталья Самончик. Сейчас организаторы согласовывают проведение велопробега с мэрией и ГИБДД, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

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