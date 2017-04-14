Массовый велопробег устроят в Хабаровске

Мероприятие проходит в краевой столице не первый год. Планируется, что в этот раз в нем примут участие около 300 жителей города. Они соберутся в 10:00, старт намечен на 11:00.

«В этом году маршрут решили сократить, чтобы сильно не мешать движению транспорта. Поедем от площади Славы до арены “Ерофей”. После финиша все желающие смогут поехать дальше до базы отдыха “Хехцир 24”», — рассказала организатор велопробега Наталья Самончик. Сейчас организаторы согласовывают проведение велопробега с мэрией и ГИБДД, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».