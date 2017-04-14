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09:57 (мск), источник: СуперОмск

К новому сезону в парке им. 30-летия ВЛКСМ добавят сквер и аттракционы

Городские парки готовятся к открытию с 1 мая весенне-летнего сезона.

В ходе подготовки к сезону в парке проведут противоклещевую обработку, сообщает пресс-служба омской мэрии. Кроме этого, в городских парках появятся новые аллеи, скульптуры и аттракционы.

Так, в парке им. 30-летия ВЛКСМ уже появился аттракцион «Дом вверх дном». Правда, назвать новым его нельзя, так как раньше омичи уже могли побывать там на площадке у «Континента». Однако в марте его убрали оттуда по требованию регионального минимущества.

Еще одним новым аттракционом в парке станет большой надувной батут.

Помимо этого, в парке им.30-летия ВЛКСМ появится сквер «Честь и достоинство», где посадят липы и чубушник, а также устроят газон с клумбами. Главным украшением сквера станет скульптура «Порфирий Петрович», названная так в честь одного из героев романа «Преступление и наказание» Достоевского.

Добавят в парке и новых фонарей, они появятся на лыжероллерной трассе.

«В предстоящем сезоне новая лыжероллерная трасса будет оснащена 35 фонарями уличного освещения, при этом будут сочетаться различные по функциональности светильники», — отметил директор парка Константин Лукашевич.

Кроме того, в парке культуры и отдыха летом реконструируют фонтан на детской площадке, очистят водоем, а также обустроят новую зону отдыха с пляжем и зоной барбекю.

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