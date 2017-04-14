Воронежские налоговики проведут День открытых дверей

Гражданам помогут заполнить налоговую декларацию, специалисты ответят на все интересующие вопросы. Расскажут, кому и в какие сроки необходимо предоставить документы, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн сервисами служб. Так же прямо на месте можно будет заполнить и сдать налоговую декларацию — при наличии всех нужных документов.