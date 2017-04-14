Детская колонна возглавит Пасхальное шествие в Екатеринбурге
Екатеринбург. 14 апреля.
Екатеринбург. 14 апреля.
Всего в детской колонне будет около тысячи человек — кадеты, суворовцы, студенты кулинарного техникума, представители екатеринбургской дружины Братства православных следопытов и национальной организации добровольцев «Русь», учащиеся ДОСААФ, отряды казаков от приходов Екатеринбурга, ученики православной
«Дети выстроятся во главе крестного хода сразу за передвижной за колокольней, хоругвеносцами и огненосцами, которые понесут факелы с принесенным накануне из Иерусалима Благодатным огнем», — говорится в сообщении.
Место в начале колонны займут 32 палестинских православных скаута из
Замкнут детскую колонну военнослужащие Вооруженных сил РФ. После них будет двигаться основной крестный ход.
Праздничное шествие пройдет по маршруту от