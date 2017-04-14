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10:00 (мск), источник: Интерфакс

Детская колонна возглавит Пасхальное шествие в Екатеринбурге

Екатеринбург. 14 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Детская колонна из участников патриотических организаций и воскресных школ впервые возглавит праздничное пасхальное шествие в Екатеринбурге, которое состоится 16 апреля, сообщает пресс-служба екатеринбургской епархии.

Всего в детской колонне будет около тысячи человек — кадеты, суворовцы, студенты кулинарного техникума, представители екатеринбургской дружины Братства православных следопытов и национальной организации добровольцев «Русь», учащиеся ДОСААФ, отряды казаков от приходов Екатеринбурга, ученики православной Свято-Симеоновской гимназии, певцы архиерейской капеллы «Октоих», студенты Горного университета и учащиеся воскресных школ храмов екатеринбургской епархии.

«Дети выстроятся во главе крестного хода сразу за передвижной за колокольней, хоругвеносцами и огненосцами, которые понесут факелы с принесенным накануне из Иерусалима Благодатным огнем», — говорится в сообщении.

Место в начале колонны займут 32 палестинских православных скаута из Кафр-Ясифа в Израиле. Они составят ансамбль барабанщиков и волынщиков.

Замкнут детскую колонну военнослужащие Вооруженных сил РФ. После них будет двигаться основной крестный ход.

Праздничное шествие пройдет по маршруту от Свято-Троицкого собора до Храма-на-Крови.

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