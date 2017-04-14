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15:29 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани до 8 июня будет поэтапно ограничено движение по ряду городских улиц

(Город Казань KZN.RU, 14 апреля). С 17 апреля по 8 июня в Казани поэтапно закроется для движения ряд городских улиц. Это связано с ремонтом проезжих частей, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Движение будет ограничено на следующих участках дорог: ул. Тукая (от площади Вахитова до ул. Татарстан), ул. Салимжанова (от ул. Павлюхина до ул. Пушкина), ул. Нариманова (от ул. Татарстан до ул. Чернышевского), площадь Вахитова (от ул. Марджани до ул. Тукая и Техническая), ул.2-я Туринская (от Оренбургского тракта до ул. Карбышева), ул. Ахтямова (от ул. Марджани до ул. Красного Пожарника), ул. Х. Такташа (от ул. Даурская до ул. Назарбаева), ул. Даурская (от Оренбургского тракта до ул. Х. Такташа), ул. Сайдашева (от ул. Ш. Камала до ул. Яшляр), ул. Ш. Камала (от ул. Сайдашева до ул. Татарстан), ул. Кул Гали (от ул. Габишева до ул. Центральная), ул. Танковая (от Танкового кольца до ул. Р. Зорге).

Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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