В Казани до 8 июня будет поэтапно ограничено движение по ряду городских улиц

Движение будет ограничено на следующих участках дорог: ул. Тукая (от площади Вахитова до ул. Татарстан), ул. Салимжанова (от ул. Павлюхина до ул. Пушкина), ул. Нариманова (от ул. Татарстан до ул. Чернышевского), площадь Вахитова (от ул. Марджани до ул. Тукая и Техническая), ул.2-я Туринская (от Оренбургского тракта до ул. Карбышева), ул. Ахтямова (от ул. Марджани до ул. Красного Пожарника), ул. Х. Такташа (от ул. Даурская до ул. Назарбаева), ул. Даурская (от Оренбургского тракта до ул. Х. Такташа), ул. Сайдашева (от ул. Ш. Камала до ул. Яшляр), ул. Ш. Камала (от ул. Сайдашева до ул. Татарстан), ул. Кул Гали (от ул. Габишева до ул. Центральная), ул. Танковая (от Танкового кольца до ул. Р. Зорге).

Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.