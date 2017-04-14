Министерство образования установило перечень специальностей, на которые абитуриентов зачисляют без экзаменов

Перечень специальностей установлен постановлением Министерства образования от 20 марта 2017 года № 25, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Эту информацию передает БЕЛТА.

В установленный документом перечень включены 29 наиболее востребованных экономикой специальностей. Среди них — «технический труд и предпринимательство», «оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки материалов», «машины и оборудование лесного комплекса», «металлургическое производство и материалообработка», «агрономия», «зоотехния», «ветеринарная медицина», «лесное хозяйство».

На эти специальности без экзаменов могут поступить золотые и серебряные медалисты, а также абитуриенты, у которых есть диплом о профессионально-техническом образовании с получением общего среднего образования с отличием, диплом о среднем специальном образовании с отличием.

В вузы на эти специальности без экзаменов проходят победители международных олимпиад (дипломы I, II, III степени) и республиканской олимпиады по учебным предметам, для которых данный предмет определен вторым предметом профильного испытания.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.