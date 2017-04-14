Мокрый снег и дожди ожидаются в Иркутске в ближайшие выходные
Температура воздуха будет колебаться от +7 до +15°C.
Температура воздуха будет колебаться от +7 до +15°C.
Метеорологи прогнозируют мокрый снег и дожди в Иркутске в ближайшие выходные, 15 и 16 апреля. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +7 до +15°C. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в Иркутском гидрометцентре.
— В субботу, 15 апреля, в столице региона переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер
В воскресенье, 16 апреля, в Иркутске ожидается переменная облачность, ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер