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11:28 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мокрый снег и дожди ожидаются в Иркутске в ближайшие выходные

Температура воздуха будет колебаться от +7 до +15°C.

Источник: IrkutskMedia.ru

Метеорологи прогнозируют мокрый снег и дожди в Иркутске в ближайшие выходные, 15 и 16 апреля. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +7 до +15°C. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в Иркутском гидрометцентре.

— В субботу, 15 апреля, в столице региона переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7−12 м/с. Температура ночью +2…+4°C, днем +13…+15°C, — рассказали в гидрометцентре.

В воскресенье, 16 апреля, в Иркутске ожидается переменная облачность, ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Ночью столбик термометра покажет −1…+1°C, днем +7…+9°C.

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