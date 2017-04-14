Мокрый снег и дожди ожидаются в Иркутске в ближайшие выходные

Метеорологи прогнозируют мокрый снег и дожди в Иркутске в ближайшие выходные, 15 и 16 апреля. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от +7 до +15°C. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в Иркутском гидрометцентре.

— В субботу, 15 апреля, в столице региона переменная облачность, временами небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7−12 м/с. Температура ночью +2…+4°C, днем +13…+15°C, — рассказали в гидрометцентре.