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10:27 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области зарегистрирована вспышка туляремии

Уровень заболеваемости «малой чумой» в нашем регионе в 15 раз выше среднего показателя по Российской Федерации. Угроза ожидается и летом 2017 года.

Региональное управление Роспотребнадзора констатирует: в Омской области резко поднялась заболеваемость туляремией. За 2016 год было зарегистрировано 24 заболевших. Это в 24 раза больше, чем в 2015 году, и в 15 раз выше среднего показателя по стране.

Заболели 14 взрослых и 10 детей, среди которых девятерым ещё не исполнилось 14 лет. Это жители Омска и 12 муниципальных районов.

Управление Роспотребнадзора по Омской области:

 — В городе Омске заболеваемость регистрировалась в Советском и Октябрьском административных округах — по три случая в каждом. По одному случаю зарегистрировано в Кировском и Центральном административных округах. Необходимо отметить, что заражение горожан, не вакцинированных от опасной природно-очаговой инфекции, как правило, происходило при посещении природных территорий. Вместе с тем, в трёх случаях заболевшие отрицают выезд за пределы территории города Омска, тем самым указывая на заражение в пределах города.

В прошлом году инфекция регистрировалась как в южных, так и в северных районах.

Управление Роспотребнадзора по Омской области:

 — В сельских районах заболеваемость регистрировалась в 12 районах, из них в Омском и Шербакульском — по три случая. Единичные случаи зарегистрированы в Большеуковском, Горьковском, Знаменском, Калачинском, Крутинском, Нововаршавском, Одесском, Павлоградском, Полтавском, Черлакском районах.

Большинство прошлогодних больных заразилось весной и летом. По прогнозам, ситуация может повториться и летом 2017 года.

До открытия туляремийной палочки в начале XX века туляремию называли «малой чумой» — из-за характерных бубонов, похожих на чумные, а также «кроличьей лихорадкой» — потому что болезнь может передаваться человеку от грызунов. Но наиболее частый её источник — укусы насекомых и заражённые продукты. Туляремия может привести к тяжёлым осложнениям вплоть до пневмонии, перитонита и гангрены. Избежать их поможет своевременное лечение антибиотиками.

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