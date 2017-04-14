Снег изучают в заповедных территориях Иркутской области
Карту снежного покрова
Карту снежного покрова
Как сообщает 14 апреля 2017 года
Результаты экспедиции показали, что высота снежного покрова в Прибайкальском национальном парке колеблется в пределах 18−64 см, в
«Учитывая разнообразие природных условий “Заповедного Прибайкалья”, задача перед нами стояла огромная. На первом этапе наблюдений необходимо обеспечить сбор информации об отличиях в снегонакоплении и снеготаянии между лесом и полем, а также между лиственными и вечнозелеными хвойными лесами. В результате совместных работ исследовать основные группы ландшафтов национального парка и заповедника. В общей сложности заложено 37 снегопунктов в темнохвойных, смешанных и светлохвойных лесах, в пойменных комплексах и на болотах. Диапазон высот над уровнем моря от 400 до 1000 метров», — рассказывает заместитель директора «Заповедного Прибайкалья» по науке Светлана Бабина.
Снежный покров — важный экологический фактор, от его характеристик зависит жизнь растений и животных, также он играет значимую роль в круговороте воды в природе. При этом состояние самого снежного покрова зависит от характеристик экосистем. Таким образом, снежный покров служит индикатором состояния и развития природных комплексов, поэтому изучение его особенностей — важная составляющая научных исследований «Заповедного Прибайкалья».