Снег изучают в заповедных территориях Иркутской области

Как сообщает 14 апреля 2017 года пресс-служба учреждения, измерялась высота снежного покрова, определялся вес снежной пробы, делалось описание толщи снега и снегопункта. Такая карта позволит выявить, например, зимние стации обитания некоторых видов копытных, ведь высота снега для косули, изюбря и лося является главным фактором распространения зимой — им приходится добывать еду из-под снега.

Результаты экспедиции показали, что высота снежного покрова в Прибайкальском национальном парке колеблется в пределах 18−64 см, в Байкало-Ленском заповеднике — 28−49 см. Установлено, что с подъёмом в горы количество воды в пробах увеличивается. Эти данные будут использованы для установления роли снежного покрова в трансформации экосистем. Мониторинга снежного покрова станет регулярным, для чего планируется установка постоянных снегомерных реек на кордонах в заповедных территориях. В этом году впервые был использован квадрокоптер.

«Учитывая разнообразие природных условий “Заповедного Прибайкалья”, задача перед нами стояла огромная. На первом этапе наблюдений необходимо обеспечить сбор информации об отличиях в снегонакоплении и снеготаянии между лесом и полем, а также между лиственными и вечнозелеными хвойными лесами. В результате совместных работ исследовать основные группы ландшафтов национального парка и заповедника. В общей сложности заложено 37 снегопунктов в темнохвойных, смешанных и светлохвойных лесах, в пойменных комплексах и на болотах. Диапазон высот над уровнем моря от 400 до 1000 метров», — рассказывает заместитель директора «Заповедного Прибайкалья» по науке Светлана Бабина.

Снежный покров — важный экологический фактор, от его характеристик зависит жизнь растений и животных, также он играет значимую роль в круговороте воды в природе. При этом состояние самого снежного покрова зависит от характеристик экосистем. Таким образом, снежный покров служит индикатором состояния и развития природных комплексов, поэтому изучение его особенностей — важная составляющая научных исследований «Заповедного Прибайкалья».