Пермские врачи провели операцию по удалению редкой опухоли мозга
Пермские нейрохирурги провели операцию по удалению краниофарингиомы — редкой опухоли головного мозга.
Пермские нейрохирурги провели операцию по удалению краниофарингиомы — редкой опухоли головного мозга.
47-летний пациент жаловался на головные боли, нарушение зрения, жажду. Родственники и коллеги пациента стали отмечать его забывчивость и рассеянность. Результат томографии подтвердил, что в головном мозге образовалась опухоль размером с яйцо.
Ко времени обращения к врачам опухоль уже выросла настолько, что сдавливала сосуды мозга и зрительные нервы. Операция длилась шесть часов.
— Традиционный метод таких операций предусматривает удаление крупной части лобной кости. Разумеется, это травматично, поскольку страдают мышцы и лицевые нервы пациента. Для того, чтобы этого избежать и быстрее поставить пациента на ноги, мы используем современную методику
Во время операции удалось избежать еще одной частой для подобных случаев проблемы — развития у мужчины несахарного диабета, который возникает у 80% пациентов после удаления краниофарингиом. При удалении опухоли часто повреждается гипофиз, который вырабатывает гормон вазопрессин. Именно его недостаток и провоцирует развитию несахарного диабета в послеоперационном периоде.
Уже через несколько дней пациент отправится домой.