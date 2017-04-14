Пермские врачи провели операцию по удалению редкой опухоли мозга

47-летний пациент жаловался на головные боли, нарушение зрения, жажду. Родственники и коллеги пациента стали отмечать его забывчивость и рассеянность. Результат томографии подтвердил, что в головном мозге образовалась опухоль размером с яйцо.

Ко времени обращения к врачам опухоль уже выросла настолько, что сдавливала сосуды мозга и зрительные нервы. Операция длилась шесть часов.

— Традиционный метод таких операций предусматривает удаление крупной части лобной кости. Разумеется, это травматично, поскольку страдают мышцы и лицевые нервы пациента. Для того, чтобы этого избежать и быстрее поставить пациента на ноги, мы используем современную методику мини-доступа — keyhole (через «замочную скважину»), которая позволяет провести операцию через небольшое отверстие над бровью. При этом риск осложнений минимален, а уже через месяц не остается никаких следов вмешательства. — пояснил «РГ» нейрохирург Абдусами Порсаев.

Во время операции удалось избежать еще одной частой для подобных случаев проблемы — развития у мужчины несахарного диабета, который возникает у 80% пациентов после удаления краниофарингиом. При удалении опухоли часто повреждается гипофиз, который вырабатывает гормон вазопрессин. Именно его недостаток и провоцирует развитию несахарного диабета в послеоперационном периоде.

Уже через несколько дней пациент отправится домой.