Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
В России покажут сериал на большом экране, перевернувший мир
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Угадай легенду: тест по случаю Всемирного Дня рок-н-ролла13 апреля мир отмечает День рок-н-ролла. По этому случаю предлагаем вам пройти викторину на знание известных артистов и заодно послушать хорошую музыку.
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
СМИ: в Британии критикуют «шута» Джонсона за отказ ехать к Путину
Под Донецком ожесточенный бой с миномётами
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
«Обломает все зубы»: СМИ о визите госсекретаря США в Москву
Трамп опустился до прямых оскорблений Асада
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Уйгурская проблема Китая
14«Дарю тебе звезду»
10:30 (мск), источник: "Российская газета"

Пермские врачи провели операцию по удалению редкой опухоли мозга

Пермские нейрохирурги провели операцию по удалению краниофарингиомы — редкой опухоли головного мозга.

47-летний пациент жаловался на головные боли, нарушение зрения, жажду. Родственники и коллеги пациента стали отмечать его забывчивость и рассеянность. Результат томографии подтвердил, что в головном мозге образовалась опухоль размером с яйцо.

Ко времени обращения к врачам опухоль уже выросла настолько, что сдавливала сосуды мозга и зрительные нервы. Операция длилась шесть часов.

— Традиционный метод таких операций предусматривает удаление крупной части лобной кости. Разумеется, это травматично, поскольку страдают мышцы и лицевые нервы пациента. Для того, чтобы этого избежать и быстрее поставить пациента на ноги, мы используем современную методику мини-доступа — keyhole (через «замочную скважину»), которая позволяет провести операцию через небольшое отверстие над бровью. При этом риск осложнений минимален, а уже через месяц не остается никаких следов вмешательства. — пояснил «РГ» нейрохирург Абдусами Порсаев.

Во время операции удалось избежать еще одной частой для подобных случаев проблемы — развития у мужчины несахарного диабета, который возникает у 80% пациентов после удаления краниофарингиом. При удалении опухоли часто повреждается гипофиз, который вырабатывает гормон вазопрессин. Именно его недостаток и провоцирует развитию несахарного диабета в послеоперационном периоде.

Уже через несколько дней пациент отправится домой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" обыграть "Торонто"
ЦРУ: КНДР близка к применению против США ядерного оружия
Минобороны: США не могут доказать причастность Асада к химатаке
МИД РФ предложил проект конвенции по борьбе с киберпреступностью
Афганистан рассказал о потерях ИГ после применения авиабомбы США
ЕВU подтвердил, что Россия не будет участвовать в Евровидении
«Манчестер Юнайтед» упустил победу в четвертьфинале Лиги Европы
«Голос» просит прекратить вмешательство чиновников в выборы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Как красиво оформить нишу в интерьере
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Аренда «однушек» в России в мае подешевела
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь