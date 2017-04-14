Благодатный огонь из Иерусалима прибудет на Кубань в канун Великой Пасхи
Краснодар, 14 апреля, KrasnodarMedia. Делегация Краснодарского края отправилась в Иерусалим для участия в церемонии схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господнего.
Краснодар, 14 апреля, KrasnodarMedia. Делегация Краснодарского края отправилась в Иерусалим для участия в церемонии схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господнего.
На кубанскую землю Благодатный огонь прибудет 15 апреля около 21.00. Благодатный огонь доставят во все епархии Кубанской митрополии, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
В составе кубанской делегации, которая примет участие в церемонии схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господнего, отправился войсковой священник, настоятель
На паломническую поездку в Иерусалим их благословил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. В церемонии схождения главной святыни христиан, протоиерей Гармаш принимает уже второй раз.
По традиции в канун Великой Пасхи около 21.00 Благодатный огонь доставят чартерным рейсом в краевой центр. В аэропорту у трапа самолета паломников встретят атаман ККВ, казачий генерал,
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