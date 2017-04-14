Благодатный огонь из Иерусалима прибудет на Кубань в канун Великой Пасхи

На кубанскую землю Благодатный огонь прибудет 15 апреля около 21.00. Благодатный огонь доставят во все епархии Кубанской митрополии, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Кубанского казачьего войска.

В составе кубанской делегации, которая примет участие в церемонии схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господнего, отправился войсковой священник, настоятель Свято-покровского храма города Краснодара протоиерей Иоанн Гармаш.

На паломническую поездку в Иерусалим их благословил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. В церемонии схождения главной святыни христиан, протоиерей Гармаш принимает уже второй раз.

По традиции в канун Великой Пасхи около 21.00 Благодатный огонь доставят чартерным рейсом в краевой центр. В аэропорту у трапа самолета паломников встретят атаман ККВ, казачий генерал, вице-губернатор Николай Долуда, делегации отделов Кубанского казачьего войска, члены войскового правления Почетный караул ККВ.