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11:43 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Благодатный огонь из Иерусалима прибудет на Кубань в канун Великой Пасхи

Краснодар, 14 апреля, KrasnodarMedia. Делегация Краснодарского края отправилась в Иерусалим для участия в церемонии схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господнего.

На кубанскую землю Благодатный огонь прибудет 15 апреля около 21.00. Благодатный огонь доставят во все епархии Кубанской митрополии, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Кубанского казачьего войска.

В составе кубанской делегации, которая примет участие в церемонии схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господнего, отправился войсковой священник, настоятель Свято-покровского храма города Краснодара протоиерей Иоанн Гармаш.

На паломническую поездку в Иерусалим их благословил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. В церемонии схождения главной святыни христиан, протоиерей Гармаш принимает уже второй раз.

По традиции в канун Великой Пасхи около 21.00 Благодатный огонь доставят чартерным рейсом в краевой центр. В аэропорту у трапа самолета паломников встретят атаман ККВ, казачий генерал, вице-губернатор Николай Долуда, делегации отделов Кубанского казачьего войска, члены войскового правления Почетный караул ККВ.

В Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара торжественную встречу Благодатного огня, куда он предположительно будет доставлен после 23.00, возглавит глава Кубанской митрополии Исидор, митрополит Екатеринодарский и Кубанский. Благодатный огонь доставят во все епархии Кубанской митрополии, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

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