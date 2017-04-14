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11:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Холодную воду 21 апреля отключат только в микрорайоне Университетский в Иркутске

Это связано с изменениями в графике ремонтных работ.

Источник: IrkutskMedia.ru

В связи с изменениями в графике ремонтных работ МУП «Водоканал», холодная вода 21 апреля с 09.00 до 21.00 будет отключена в части микрорайона Университетский в Иркутске. Соответствующие объявления будут размещены управляющими организациями на информационных стендах в жилых домах. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

Ранее сообщалось, что воды не будет в Приморском и Академгородке, однако эти микрорайоны в ближайшее время отключать от водоснабжения не будут.

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