Холодную воду 21 апреля отключат только в микрорайоне Университетский в Иркутске

В связи с изменениями в графике ремонтных работ МУП «Водоканал», холодная вода 21 апреля с 09.00 до 21.00 будет отключена в части микрорайона Университетский в Иркутске. Соответствующие объявления будут размещены управляющими организациями на информационных стендах в жилых домах. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.

Ранее сообщалось, что воды не будет в Приморском и Академгородке, однако эти микрорайоны в ближайшее время отключать от водоснабжения не будут.