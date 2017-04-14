Живодерки Хабаровска уверены в своей безнаказанности — свидетель по делу

Хабаровск, 14 апреля, AmurMedia.

Индустриальный районный суд Хабаровска сегодня, 14 апреля, продолжил рассмотрение дела хабаровских живодерок. Суд заслушал обвинение в жестоком обращении с животными, сообщили корр. ИА AmurMedia в суде Индустриального района Хабаровска.

Суд заслушал показания двух свидетелей по предыдущему обвинению в унижении человеческого достоинства (статья 282 УК РФ), после чего приступил к рассмотрению обвинения в жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ).

— Подсудимые Алена Савченко и Алина Орлова сидели веселые, вели себя расслабленно, шутили и смеялись, — сообщил корр. ИА AmurMedia свидетель по делу хабаровских живодерок, — Создается такое впечатление, что они уверены в своей безнаказанности.

Следующее заседание состоится 24 апреля в 14 часов.