Традиционная пасхальная ярмарка пройдет в Городце Нижегородской области 16 апреля. Как сообщает Городецкая епархия Русской Православной Церкви, ярмарка пройдет с 10:00 до 18:00 на территории Городецкого Феодоровского мужского монастыря.

Согласно информации, в 12:00 состоится торжественное открытие ярмарки епископом Городецким и Ветлужским Августином.

В течение дня будут работать торговые пасхальные ряды с большим количеством оригинальных авторских товаров ручной работы (деревянные изделия, глиняная посуда, украшения, головные уборы, текстильная домашняя обувь, вязаные изделия) и натуральных продуктов питания (куличи, яйца, молочная продукция, пряники, петушки, пирожные, торты, блины, чай, мед, варенье и многое другое).

Для детей и их родителей будут организованы народные игры и забавы. Также в этот день пройдут бесплатные катания на карете, запряженной лошадьми для всех желающих.

Народные коллективы выступят на территории монастыря с праздничной музыкальной программой. Также на Пасху будет работать кулинарный фестиваль, на котором народные умельцы будут угощать всех своими кулинарными шедеврами.

Напомним, что нижегородская митрополия составила график пасхальных богослужений.

В ночь с 15 на 16 апреля в праздник светлого воскресения Христова — Пасху, во всех благочиниях Нижнего Новгорода будут совершены богослужения в храмах.