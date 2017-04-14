Молодежный «Фестиваль чистоты» состоится в Нижнем Новгороде 14 апреля, сообщает городская администрация.

14 апреля городской студенческий совет и районные советы молодежи одновременно выйдут на уборку видовых точек и общественно значимых пространств в районах города. Они будут убирать парк Победы и набережную Гребного канала. Всего в фестивале примут участие более 300 представителей учащейся и работающей молодежи.

В рамках фестиваля будет дан старт благотворительному проекту «Волшебная крышечка». Нижегородцы будут отдельно собирать пластиковые крышки, которые потом будут сданы на переработку, а вырученные средства направят на лечение детей.