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11:56 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Заболеваемость туберкулезом и ВИЧ снизилась в Нижегородской области

Количество больных сократилось в регионе с начала года.

Заболеваемость туберкулезом и ВИЧ снизилась в Нижегородской области с начала 2017 года, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Впервые выявлено 260 случаев туберкулеза, что на 10% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Среди детей до 14 лет зарегистрировано восемь больных. На 29% сократилось количество выявляемых случаев ВИЧ-инфекции. Основными путями ее передачи являются наркотический и половой. Чаще всего вирусом иммунодефицита страдают люди в возрасте от 21 до 40 лет.

Вместе с тем, возросла на 31% заболеваемость сифилисом, а число больных гонококковой инфекцией уменьшилось на 10%.

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