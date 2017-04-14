Заболеваемость туберкулезом и ВИЧ снизилась в Нижегородской области с начала 2017 года, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Впервые выявлено 260 случаев туберкулеза, что на 10% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Среди детей до 14 лет зарегистрировано восемь больных. На 29% сократилось количество выявляемых случаев ВИЧ-инфекции. Основными путями ее передачи являются наркотический и половой. Чаще всего вирусом иммунодефицита страдают люди в возрасте от 21 до 40 лет.

Вместе с тем, возросла на 31% заболеваемость сифилисом, а число больных гонококковой инфекцией уменьшилось на 10%.