Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
Флаг России стал официальным в непризнанном государстве
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
СМИ: в Британии критикуют «шута» Джонсона за отказ ехать к Путину
Под Донецком ожесточенный бой с миномётами
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
«Не уступит ни сантиметра»: СМИ о реакции РФ на ультиматум США
Трамп опустился до прямых оскорблений Асада
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
11:01 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске открылась запись детей в летние пришкольные лагеря

Пребывание в пришкольном лагере бесплатно, родители оплачивают только часть стоимости двухразового питания и дополнительные развлекательные мероприятия, например, посещение кино или театра.

В краевом центре стартовала запись детей в летние пришкольные лагеря, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации Красноярска.

Заявки на посещение пришкольного лагеря принимаются в школах до конца учебного года.

«В июне в течение трёх недель на 115 площадках дневного пребывания смогут отдохнуть более 12 тысяч ребятишек. Дневные лагеря могут посещать дети всех возрастов, однако традиционно подобная форма организации летнего отдыха пользуется спросом среди учеников начальной школы. На базе пришкольных площадок будут реализованы образовательные программы, направленные на развитие творческих способностей учащихся и коммуникативных навыков. Программы имеют различный характер: культурологический, краеведческий, спортивный, экологический и другие. Пребывание в пришкольном лагере бесплатно, родители оплачивают только часть стоимости двухразового питания и дополнительные развлекательные мероприятия, например, посещение кино или театра», — рассказала руководитель управления Татьяна Ситдикова.

Напомним, помимо пришкольных площадок, в Красноярске также будет организован и загородный отдых для детей. Прием заявлений на этот вид отдыха завершится 15 апреля, поэтому родителей просят поторопиться. На территории краевого центра функционирует 5 муниципальных загородных лагерей системы образования («Ласточка», «Бирюсинка», «Союз», «Юность», «Патриот»). Организацией летнего отдыха детей на конкурсной основе на протяжении нескольких лет также занимаются негосударственные лагеря.

Стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря в 2017 году составляет 16 666 рублей, родители будут оплачивать 30% от стоимости, то есть 4 999, 8 рублей.

В целом летом 2017 года по линии системы образования около 20 тысяч школьников будут охвачены различными формами отдыха. Более 6 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях, 12,5 тысяч детей — на пришкольных площадках, около 800 ребят отправятся в профильные лагеря экологической направленности. Открытие первой смены в муниципальных загородных лагерях состоится в первой половине июня. Все лагеря традиционно будут работать в 3 смены. Кроме того, на базе центров дополнительного образования будут работать разнообразные площадки.

Ознакомиться с подробной информацией об организации летнего отдыха детей можно в общеобразовательных учреждениях города. Также уточнить всю интересующую информацию можно по телефону: (391) 226−15−04.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Вопли с самого утра»: красноярцам досаждает громкая реклама приезжего цирка
В КНДР готовы осуществить превентивный удар против США
Минобороны: США не могут доказать причастность Асада к химатаке
МИД РФ предложил проект конвенции по борьбе с киберпреступностью
Афганистан рассказал о потерях ИГ после применения авиабомбы США
EBU: Россия не сможет принять участие в Евровидении
Россия продолжит сотрудничество с Казахстаном по «Байконуру»
«Голос» просит прекратить вмешательство чиновников в выборы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Риелторы рассказали о самой дорогой квартире Москвы
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь