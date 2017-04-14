Партию ажурных яиц из чугуна отлили на заводе под Челябинском к Пасхе
Челябинск. 14 апреля.
Челябинск. 14 апреля.
Два ажурных яйца — тонкостенные, со сквозными узорами и с подставками в виде миниатюрных вазочек. Яйцо под названием «Ангел» представляет собой кружевную коробочку на трех шарообразных ножках. В орнаменте также находится рельефная фигура ангела с распростертыми крыльями.
Отмечается, что пасхальные яйца мастера отливали из чугуна с ручной доработкой, применяя традиционные для каслинского литья технологий формовки, чеканки и покраски.
На Каслинском заводе агентству «Интерфакс-Урал» уточнили, что по размеру яйца чуть больше куриных, а вес одного пасхального изделия из чугуна составляет 240 граммов.
В настоящее время изготовлено порядка десяти пасхальных яиц. За последние 2,5 года коллекцию художественного литья также пополнили чугунная бижутерия и подставки для цветов, добавил представитель завода.
Каслинский завод был основан в 1747 году, предприятие производит цветное и чугунное, художественное, архитектурное крупногабаритное литье, сохраняя вековые традиции производства.