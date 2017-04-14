Партию ажурных яиц из чугуна отлили на заводе под Челябинском к Пасхе

Два ажурных яйца — тонкостенные, со сквозными узорами и с подставками в виде миниатюрных вазочек. Яйцо под названием «Ангел» представляет собой кружевную коробочку на трех шарообразных ножках. В орнаменте также находится рельефная фигура ангела с распростертыми крыльями.

Отмечается, что пасхальные яйца мастера отливали из чугуна с ручной доработкой, применяя традиционные для каслинского литья технологий формовки, чеканки и покраски.

На Каслинском заводе агентству «Интерфакс-Урал» уточнили, что по размеру яйца чуть больше куриных, а вес одного пасхального изделия из чугуна составляет 240 граммов.

В настоящее время изготовлено порядка десяти пасхальных яиц. За последние 2,5 года коллекцию художественного литья также пополнили чугунная бижутерия и подставки для цветов, добавил представитель завода.