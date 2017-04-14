Полиция Казани продолжает розыск без вести пропавшего жителя города

В следственном отделе по Ново-Савиновскому району по факту безвестного исчезновения Виталия Мягченкова возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На вид мужчине около 79−80 лет, рост 170−175 см, волосы седые, глаза голубые. Был одет в болоньевую куртку черного цвета на молнии, вельветовые брюки коричневого цвета, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

Полиция Казани обращается к гражданам с просьбой оказать содействие в розыске без вести пропавшего. Всех кто располагает информацией о его местонахождении, сотрудники полиции Казани просят сообщить в отдел полиции «Восход» по телефонам: 555−75−30, 236−78−14, 294−50−24.