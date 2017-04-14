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14:10 (мск), источник: N + 1

Робот Федор научился стрельбе по-македонски

Стрельба с двух рук позволяет отлаживать алгоритм принятия решений Федора.

Новый антропоморфный робот Федор (от английской аббревиатуры FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research, финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований), разрабатываемый под контролем Фонда перспективных исследований, научился вести огонь из пистолетов по-македонски, то есть с двух рук. Об этом в своем твиттере написал вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

«Тренировки по стрельбе — это способ обучения машины выделять приоритеты, причём мгновенно, и принимать решения. Мы не терминатора создаем, а искусственный интеллект, rоторый будет иметь огромное прикладное значение в самых разных сферах», — рассказал Рогозин. Другие подробности о состоявшихся испытаниях не уточняются.

О создании робота Федора стало известно в октябре прошлого года. Тогда Рогозин объявил, что нового робота приспособят для участия в полете перспективного пилотируемого космического корабля. Адаптацией аппарата займутся специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия». Летные испытания робота Федора на корабле планируется начать в 2021 году.

В ноябре 2013 года в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина был представлен другой российский антропоморфный робот SAR-401. Его разрабатывали для отправки на Международную космическую станцию. Этот аппарат имеет только верхнюю половину тела с «головой» и парой «рук"-манипуляторов.

Для управления роботом оператор использует специальный костюм — в нем движения человека, его рук и даже пальцев передаются машине. Информацию о том, что происходит перед роботом, оператор получает с видеокамер, установленных в голове аппарата. Масса робота составляет 144 килограмма, а поднимать робот способен до десяти килограммов.

Василий Сычёв

Комментарии
2
AГРОПРОМИЗДАТ
Агенты преувеличивают так как "велосипед" уже давно изобретен и во всем мире, и в развитых зарубежных странах широко применяется. Роботы широко распространены в мире. Например, сварочные роботы качественно выполняют сварку любых по конфигурации сварных швов и в любом положении. Для этого они оснащены обычно лазерным датчиком отслеживающим сварной шов и прецезионными сервоприводами. Программы все известны и уже разработаны, и ничего загадочного в них нет. Все подробно с чертежами описано, например, в новой книге "Профессиональный учебный курс по сварке металлов". Кому интересно спрашивайте.
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ДК
Армия дронов, готовится )
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