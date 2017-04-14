Робот Федор научился стрельбе по-македонски

Новый антропоморфный робот Федор (от английской аббревиатуры FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research, финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований), разрабатываемый под контролем Фонда перспективных исследований, научился вести огонь из пистолетов по-македонски, то есть с двух рук. Об этом в своем твиттере написал вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

«Тренировки по стрельбе — это способ обучения машины выделять приоритеты, причём мгновенно, и принимать решения. Мы не терминатора создаем, а искусственный интеллект, rоторый будет иметь огромное прикладное значение в самых разных сферах», — рассказал Рогозин. Другие подробности о состоявшихся испытаниях не уточняются.