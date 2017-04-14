Робот Федор научился стрельбе по-македонски
Стрельба с двух рук позволяет отлаживать алгоритм принятия решений Федора.
Стрельба с двух рук позволяет отлаживать алгоритм принятия решений Федора.
Новый антропоморфный робот Федор (от английской аббревиатуры FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research, финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований), разрабатываемый под контролем Фонда перспективных исследований, научился вести огонь из пистолетов
«Тренировки по стрельбе — это способ обучения машины выделять приоритеты, причём мгновенно, и принимать решения. Мы не терминатора создаем, а искусственный интеллект, rоторый будет иметь огромное прикладное значение в самых разных сферах», — рассказал Рогозин. Другие подробности о состоявшихся испытаниях не уточняются.
О создании робота Федора стало известно в октябре прошлого года. Тогда Рогозин объявил, что нового робота приспособят для участия в полете перспективного пилотируемого космического корабля. Адаптацией аппарата займутся специалисты
В ноябре 2013 года в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина был представлен другой российский антропоморфный робот SAR-401. Его разрабатывали для отправки на Международную космическую станцию. Этот аппарат имеет только верхнюю половину тела с «головой» и парой «рук"-манипуляторов.
Для управления роботом оператор использует специальный костюм — в нем движения человека, его рук и даже пальцев передаются машине. Информацию о том, что происходит перед роботом, оператор получает с видеокамер, установленных в голове аппарата. Масса робота составляет 144 килограмма, а поднимать робот способен до десяти килограммов.
Василий Сычёв