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12:33 (мск), источник: Афиша Daily

В Новосибирске жители поздравили дорожную яму с днем рождения

Жители Новосибирска с шарами и тортом поздравили с днем рождения яму на улице Котовского, которая просуществовала там год.

Об этом сообщает местное издание «НГС. Новости». По словам местного жителя Дмитрия Мишина, 13 апреля 2016 года он завел яме аккаунт в твиттере — этот день и стал ее днем рождения.

По словам Мишина, поздравить яму пришли сначала около 10 новосибирцев. Потом к ним присоединились еще несколько прохожих с воздушными шарами. «А папа с дочкой принесли торт, поздравили и ушли», — рассказал он.

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