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11:08 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пропавшего молодого отца из Прикамья нашли в Москве

Как он там оказался — непонятно.

Пропавшего жителя Березников Виктора Панова нашли в Москве, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Каким образом он оказался в столице, там не пояснили.

32-летний мужчина исчез 11 апреля 2017 года. Он ушел из дома на работу и не вернулся. Не появился прикамец и 12 апреля, когда должен был встречать жену из роддома. После этого родственники забили тревогу.

Местонахождение Панова полицейским удалось установить только 13 апреля. По данным местных СМИ, его нашли в больнице — как он попал в столицу, мужчина не помнит.

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