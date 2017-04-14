Пропавшего молодого отца из Прикамья нашли в Москве
Как он там оказался — непонятно.
Как он там оказался — непонятно.
Пропавшего жителя Березников Виктора Панова нашли в Москве, сообщили «Уралинформбюро» в
32-летний мужчина исчез 11 апреля 2017 года. Он ушел из дома на работу и не вернулся. Не появился прикамец и 12 апреля, когда должен был встречать жену из роддома. После этого родственники забили тревогу.
Местонахождение Панова полицейским удалось установить только 13 апреля. По данным местных СМИ, его нашли в больнице — как он попал в столицу, мужчина не помнит.