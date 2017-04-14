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11:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на Пасху запретят парковку у кладбищ

Ограничения будут действовать с 7:00 до 16:00.

Автомобилистам запретят парковаться у воронежских кладбищ на Пасху, 16 апреля. Ограничения будут действовать ориентировочно с 7:00 до 16:00, сообщила пресс-служба мэрии.

Как добавили в горадминистрации, 16 апреля дорожники переведут в режим «желтого мигания» светофор на улице Холмистая, 1 г, а также ограничат движение на улично-дорожной сети, прилегающей к городским кладбищам — Юго-Западному (по улицам Героев Сибиряков и Холмистая), Лесному, Коминтерновскому, Восточному, в микрорайонах Шилово и Никольское.

Воронежцам на Пасху рекомендуется доехать до кладбищ на специальных городских автобусах, они поедут по 20 маршрутам: На Пасху, 16 апреля, автобусы отправятся по 20 маршрутам:

 — «Юго-Западное кладбище — Лесное кладбище»;
— «Юго-Западный рынок — Юго-Западное кладбище»;
— «Юго-Западный рынок — Лесное кладбище»;
— «улица Хользунова — Лесное кладбище»;
— «улица Хользунова — Юго-Западное кладбище»;
— «Институт — Восточное (Левобережное) кладбище»;
— «улица Димитрова (л/б автовокзал) — Восточное (Левобережное) кладбище»;
— «улица 9 Января (кинотеатр «Луч») — Юго-Западное кладбище»;
— «улица 9 Января (кинотеатр «Луч») — Лесное кладбище»;
— «остановка «Храм» — остановка «Универсам «Молодежный» — Лесное кладбище»;
— «остановка «Храм» — остановка «Универсам «Молодежный» — Юго-Западное кладбище»;
— «улица Остужева — Восточное (Левобережное) кладбище»;
— «улица Ильича — Восточное (Левобережное) кладбище»;
— «улица Ростовская (сквер) — Восточное (Левобережное) кладбище»;
— «завод ГОО — Никольское кладбище»;
— «Лесное кладбище — Правобережное кладбище (Шилово)»;
— «Отрожка — Буденовское кладбище»;
— «Центральный рынок — Юго-Западное кладбище»;
— «железнодорожный вокзал «Воронеж-1» — Правобережное кладбище (Шилово)»;
— «железнодорожный вокзал «Воронеж-1» — Подгоренское кладбище».

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