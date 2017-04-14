В Воронеже на Пасху запретят парковку у кладбищ

Автомобилистам запретят парковаться у воронежских кладбищ на Пасху, 16 апреля. Ограничения будут действовать ориентировочно с 7:00 до 16:00, сообщила пресс-служба мэрии.

Как добавили в горадминистрации, 16 апреля дорожники переведут в режим «желтого мигания» светофор на улице Холмистая, 1 г, а также ограничат движение на улично-дорожной сети, прилегающей к городским кладбищам — Юго-Западному (по улицам Героев Сибиряков и Холмистая), Лесному, Коминтерновскому, Восточному, в микрорайонах Шилово и Никольское.

Воронежцам на Пасху рекомендуется доехать до кладбищ на специальных городских автобусах, они поедут по 20 маршрутам: На Пасху, 16 апреля, автобусы отправятся по 20 маршрутам: