В Екатеринбурге 24 раза за 10 дней останавливали движение трамваев из-за забытых сумок

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЕМУП «ТТУ».

Как уточняют в пресс-службе, как правило, вещи оставляют из-за невнимательности. За первый квартал этого года произошло 49 подобных случаев. На место происшествия всегда приезжают представители полиции и МЧС, пассажиров эвакуируют, а движение транспорта останавливается.

Движение возобновляют только после того, как забытую вещь осмотрят сотрудники полиции и взрывотехники. Задерживать движение могут до двух часов. В администрации «ТТУ» просят пассажиров не оставлять свои вещи.