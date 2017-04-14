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11:24 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Причиной возникновения кольца в небе над Новосибирском стало дрифт-шоу

Черное кольцо в небе над Новосибирском горожане назвали порталом в другой мир. Ученые дали свое объяснение.

Источник: Вести - Новосибирск

Загадочный объект, который появился над улицей Федосеева, ничто иное, как природное явление — солитон — долгоживущий вращающийся вихрь.

Потоками ветра в небо поднимается углеродная сажа, которая и образует черный обруч. Как пояснили нам в гидрометцентре, причиной появления сажи стало дрифт-шоу на площадке перед торговым центром.

Прежде в Новосибирске такого кольца не было ни разу, а вот в интернете подобных видео с разных концов света немало.

В 2015-м году подобное явление наблюдали жители сразу нескольких странах на нашем континенте. В апреле черное кольцо было замечено над поселком Шартанды в республике Казахстан. Спустя 3 месяца необычный объект был замечен над городом Ноттингем в Великобритании. Один из его жителей, поделился видео через интернет.

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