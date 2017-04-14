Причиной возникновения кольца в небе над Новосибирском стало дрифт-шоу

Загадочный объект, который появился над улицей Федосеева, ничто иное, как природное явление — солитон — долгоживущий вращающийся вихрь.

Потоками ветра в небо поднимается углеродная сажа, которая и образует черный обруч. Как пояснили нам в гидрометцентре, причиной появления сажи стало дрифт-шоу на площадке перед торговым центром.

Прежде в Новосибирске такого кольца не было ни разу, а вот в интернете подобных видео с разных концов света немало.