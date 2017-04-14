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11:36 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области построят три новых Дома культуры

Работы будут профинансированы за счет федеральных средств в рамках программы «Сельский Дом культуры» и должны быть завершены до конца года.

На минувшей пресс-конференции, посвященной городской среде, в том числе ремонту дворовых территорий в селах и деревнях, на что в общей сложности будет выделено 449 млн рублей, также была мельком затронута тема сельского досуга.

Как рассказал секретарь омского отделения партии «Единая Россия» Юрий Тетянников, проектом «Сельский ДК» предусмотрено строительство по одному Дому культуры в Омском, Большеуковском и Седельниковском районах. Еще 12 объектов отреставрируют, а в 16-ти обновят материально-техническую базу.

Помимо этого, по программе «Театры малых городов» таким учреждениям культуры, как «Северный театр» в Таре и «Сказка» в Калачинске будет выделены средства в размере около 7 млн рублей на создание постановок и закупку необходимых материалов. Всего же по двум проектам Омская область получит 150 млн рублей.

Также напомним, в области реализуется программа, по которой малые города региона — Тара, Исилькуль, Калачинск, Тюкалинск и Называевск — получат около 2 млрд рублей на благоустройство парковых зон, из них 1,6 млрд — федеральные средства, 400 тысяч — областные.

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