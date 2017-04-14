В Омской области построят три новых Дома культуры
Работы будут профинансированы за счет федеральных средств в рамках программы «Сельский Дом культуры» и должны быть завершены до конца года.
Работы будут профинансированы за счет федеральных средств в рамках программы «Сельский Дом культуры» и должны быть завершены до конца года.
На минувшей
Как рассказал секретарь омского отделения партии «Единая Россия» Юрий Тетянников, проектом «Сельский ДК» предусмотрено строительство по одному Дому культуры в Омском, Большеуковском и Седельниковском районах. Еще 12 объектов отреставрируют, а в 16-ти обновят
Помимо этого, по программе «Театры малых городов» таким учреждениям культуры, как «Северный театр» в Таре и «Сказка» в Калачинске будет выделены средства в размере около 7 млн рублей на создание постановок и закупку необходимых материалов. Всего же по двум проектам Омская область получит 150 млн рублей.
Также напомним, в области реализуется программа, по которой малые города региона — Тара, Исилькуль, Калачинск, Тюкалинск и Называевск — получат около 2 млрд рублей на благоустройство парковых зон, из них 1,6 млрд — федеральные средства, 400 тысяч — областные.