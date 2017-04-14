Знаменитый оперный певец показал, где прошло его детство в Уфе
Ильдар Абдразаков сфотографировался у родного дома.
Ильдар Абдразаков сфотографировался у родного дома.
Звезда мирового масштаба, известный оперный певец на днях снова побывал в столице Башкирии. Зачем он приезжал — остается загадкой, возможно, чтобы проведать маму.
Ильдар Абдразаков нашел также время, чтобы поностальгировать и побывать у родных пенатов. И даже поделился фотографией у стен старенького деревянного дома в своем инстаграме.
— Улица Проломная, 29 — здесь прошло мое детство, — поведал певец.
Кстати, оказалось, что директор его Фонда поддержки и продвижения молодых талантов, уфимский продюсер Зарема Мирсаяпова в детстве была соседкой братьев Абдразаковых.