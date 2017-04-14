Знаменитый оперный певец показал, где прошло его детство в Уфе

Звезда мирового масштаба, известный оперный певец на днях снова побывал в столице Башкирии. Зачем он приезжал — остается загадкой, возможно, чтобы проведать маму.

Ильдар Абдразаков нашел также время, чтобы поностальгировать и побывать у родных пенатов. И даже поделился фотографией у стен старенького деревянного дома в своем инстаграме.