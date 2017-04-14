Жители Новороссийска спасли выброшенного на берег дельфиненка

Очевидцы происшествия вызвали спасателей, но за время, пока они прибыли к месту, один из дельфинят погиб. Второго афалина местные жители оттащили подальше в море, передает «Наша газета Новороссийск».

«Прибывшие на место спасатели, отловив полутораметрового дельфина, вывезли его в открытое море. Спустя время, оклемавшийся дельфин стремительно уплыл по направлению к Геленджику. В случае, если бы дельфин не пришел в себя, мы рассматривали план его транспортировки в дельфинарий в Утриш, где его уже ждали специалисты», — прокомментировал ситуацию начальник Новороссийской службы спасения Алексей Одеров.