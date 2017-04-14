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16:27 (мск), источник: Вести.Ru

Китаец принес в банк 2,5 тонны мелочи

Предприниматель из сельского района Китая привез в местный банк 50 коробок мелочи на сумму около 200 тысяч юаней (примерно 30 тысяч долларов США).

В коробках, привезенных 6 апреля в отделение банка Сяо Цзюньцяном, владельцем деревенского ресторана в городском округе Кайфэн, провинция Хэнань, были монеты номиналом от 5 цзяо (7 центов) до одного юаня (15 центов), а также мелкие банкноты, сообщает South China Morning Post.

Сяо рассказал сотрудникам кредитного учреждения, что с ним таким образом расплатился один из должников, который работает в системе общественного транспорта и накопил эти деньги за год. В каждой из коробок, таким образом, было от 2000 до 5000 юаней мелочи.

В банке согласились принять деньги, но предупредили Сяо, что на их точный подсчет может уйти больше месяца. Работникам учреждения приходится считать монеты и купюры в свободное от обслуживания других клиентов время, а также оставаться после работы. За прошедшую неделю удалось пересчитать только 80 тысяч юаней из общей суммы.

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