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16:38 (мск), источник: ИА Татар-информ

В 2017 году татарстанцы стали чаще обращаться в Роспотребнадзор

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). В 2017 году жители Татарстана на 8,4 процента чаще стали обращаться в Роспотребнадзор.

Если в первом квартале 2016 года ведомством было принято 3 тысячи 317 заявлений, то с начала этого года их количество составило 3 тысячи 594, сообщает пресс-служба управления.

Наиболее актуальными для татарстанцев являются вопросы нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли и торговли дистанционным способом. Таких, по данным ведомства, оказалось 22,8 процента от общего количества. Еще 12,5 процента — жалобы на условия проживания в жилых помещениях. 12,1 процента заявителей в этом году волновало нарушение прав потребителей в сфере деятельности на финансовом рынке.

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