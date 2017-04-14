В 2017 году татарстанцы стали чаще обращаться в Роспотребнадзор

Если в первом квартале 2016 года ведомством было принято 3 тысячи 317 заявлений, то с начала этого года их количество составило 3 тысячи 594, сообщает пресс-служба управления.

Наиболее актуальными для татарстанцев являются вопросы нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли и торговли дистанционным способом. Таких, по данным ведомства, оказалось 22,8 процента от общего количества. Еще 12,5 процента — жалобы на условия проживания в жилых помещениях. 12,1 процента заявителей в этом году волновало нарушение прав потребителей в сфере деятельности на финансовом рынке.