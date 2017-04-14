Парень из Самары сбросил 33 килограмма, чтобы пойти в армию
В регионе стартовала весенняя призывная кампания.
В регионе стартовала весенняя призывная кампания.
Во время весеннего призыва в ряды вооруженных сил из региона планируется призвать 3,5 тыс. молодых людей. Промежуточные итоги кампании подвел военный комиссариат Самарской области в пятницу, 14 апреля.
Всего за весеннюю кампанию на призывные пункты области придут 15 тыс. человек, из которых только каждый пятый пополнит ряды армии РФ. Как показывает статистика, призывники из Самарской области с каждым годом становятся все здоровее. В последнюю кампанию 44% из получивших повестки оказались полностью готовыми к несению воинской службы.
Первый эшелон с призывниками отправится уже 26 апреля из Кинеля. Это будет торжественное мероприятие, на котором будут присутствовать официальные лица и родственники солдатов. Кстати, уже в третий раз ко всем воинским эшелонам прицепляется
Интересно, что около 500 призывников останутся служить на самарской земле. Это несколько категорий граждан, например, имеющие близких родственников с инвалидностью. Кроме того, Росгвардия попросила оставить в Самарской области молодых казаков, которые будут служить в ее подразделениях.
Не обошлось и без забавных случаев в эту призывную кампанию. Один из самарцев поставил настоящий эксперимент над собственным телом.
— Ко мне лично обратился один молодой человек, которого два года назад не взяли на срочную службу
Традиционно самарцы попадают на службу и в особые части. Так, 15 юношей отобраны для несения воинской повинности в Президентском полку, 48 — в спортивную роту ЦСК МО РФ, а двое попадут в элитную научную роту, расквартированную под Краснодаром.