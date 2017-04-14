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11:55 (мск), источник: Pro Город Самара

Парень из Самары сбросил 33 килограмма, чтобы пойти в армию

В регионе стартовала весенняя призывная кампания.

Во время весеннего призыва в ряды вооруженных сил из региона планируется призвать 3,5 тыс. молодых людей. Промежуточные итоги кампании подвел военный комиссариат Самарской области в пятницу, 14 апреля.

Всего за весеннюю кампанию на призывные пункты области придут 15 тыс. человек, из которых только каждый пятый пополнит ряды армии РФ. Как показывает статистика, призывники из Самарской области с каждым годом становятся все здоровее. В последнюю кампанию 44% из получивших повестки оказались полностью готовыми к несению воинской службы.

Первый эшелон с призывниками отправится уже 26 апреля из Кинеля. Это будет торжественное мероприятие, на котором будут присутствовать официальные лица и родственники солдатов. Кстати, уже в третий раз ко всем воинским эшелонам прицепляется вагон-ресторан, где срочников кормят горячим питанием.

Интересно, что около 500 призывников останутся служить на самарской земле. Это несколько категорий граждан, например, имеющие близких родственников с инвалидностью. Кроме того, Росгвардия попросила оставить в Самарской области молодых казаков, которые будут служить в ее подразделениях.

Не обошлось и без забавных случаев в эту призывную кампанию. Один из самарцев поставил настоящий эксперимент над собственным телом.

 — Ко мне лично обратился один молодой человек, которого два года назад не взяли на срочную службу из-за лишнего веса. Он работал над собой и вместо 120 кг теперь весит 87 кг. В этот призыв он уйдет в армию, — рассказал военный комиссар Самарской области генерал-майор Александр Даньшин.

Традиционно самарцы попадают на службу и в особые части. Так, 15 юношей отобраны для несения воинской повинности в Президентском полку, 48 — в спортивную роту ЦСК МО РФ, а двое попадут в элитную научную роту, расквартированную под Краснодаром.

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