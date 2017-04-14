В Новокузнецке 9-летний мальчик страдает алкогольной зависимостью
Его мать поила сына спиртным для поднятия настроения.
Его мать поила сына спиртным для поднятия настроения.
В южной столице Кузбасса 26-летняя женщина пристрастила своего малолетнего сына к алкоголю.
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В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». В ходе расследования выяснилось, что впервые мать напоила сына водкой в 8 лет. Так он пыталась вылечить его от простуды. Позже сын распивал с матерью водку, пиво, самогон, у него неоднократно возникал похмельный синдром. Мать поощряла такой образ жизни ребенка, так как считала, что после употребления спиртного мальчик был более весел. Позже школьник сам пристрастился к алкоголю и стал выпивать тайком от матери.
После сбора доказательств уголовное дело было направлено в суд, который признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет условного лишения свободы.