Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Собчак и звезды с детьми на телепремии «Главные герои»
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
Самойлова ответила на решение ЕВС о ее участии в «Евровидении»
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Угадай легенду: тест по случаю Всемирного Дня рок-н-ролла13 апреля мир отмечает День рок-н-ролла. По этому случаю предлагаем вам пройти викторину на знание известных артистов и заодно послушать хорошую музыку.
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ боятся за здоровье постпреда Британии после речи Сафронкова
«Шута» Джонсона критикуют за отказ ехать к Путину
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
«Не уступит ни сантиметра»: СМИ о реакции РФ на ультиматум США
Трамп опустился до прямых оскорблений Асада
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
14«Дарю тебе звезду»
12США нанесли ракетный удар по Сирии
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
11:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке 9-летний мальчик страдает алкогольной зависимостью

Его мать поила сына спиртным для поднятия настроения.

В южной столице Кузбасса 26-летняя женщина пристрастила своего малолетнего сына к алкоголю.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, новокузнечанка дала сыну впервые попробовать водку, когда ему было 8 лет. Так страдающая алкоголизмом женщина лечила мальчика от простуды. Факт спаивания малолетнего выявился, когда осенью 2016 года мальчик поступил в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей управления МВД России по Новокузнецку из-за кражи мобильного телефона. В ходе беседы сотрудники полиции узнали, что мальчик регулярно распивает спиртное со своей матерью. Врачи-наркологи выявили у него алкогольную зависимость.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». В ходе расследования выяснилось, что впервые мать напоила сына водкой в 8 лет. Так он пыталась вылечить его от простуды. Позже сын распивал с матерью водку, пиво, самогон, у него неоднократно возникал похмельный синдром. Мать поощряла такой образ жизни ребенка, так как считала, что после употребления спиртного мальчик был более весел. Позже школьник сам пристрастился к алкоголю и стал выпивать тайком от матери.

После сбора доказательств уголовное дело было направлено в суд, который признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет условного лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Счастье – это не всегда хорошо. Психологи о том, как быть счастливым и не сойти с ума
В КНДР готовы осуществить превентивный удар против США
Минобороны: США не могут доказать причастность Асада к химатаке
МИД РФ предложил проект конвенции по борьбе с киберпреступностью
Афганистан рассказал о потерях ИГ после применения авиабомбы США
ГД приняла закон об оформлении больничных в электронном виде
Путин заявил о продолжении сотрудничества с Астаной в космосе
«Голос» просит прекратить вмешательство чиновников в выборы
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Риелторы рассказали о самой дорогой квартире Москвы
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь