В Новокузнецке 9-летний мальчик страдает алкогольной зависимостью

В южной столице Кузбасса 26-летняя женщина пристрастила своего малолетнего сына к алкоголю.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, новокузнечанка дала сыну впервые попробовать водку, когда ему было 8 лет. Так страдающая алкоголизмом женщина лечила мальчика от простуды. Факт спаивания малолетнего выявился, когда осенью 2016 года мальчик поступил в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей управления МВД России по Новокузнецку из-за кражи мобильного телефона. В ходе беседы сотрудники полиции узнали, что мальчик регулярно распивает спиртное со своей матерью. Врачи-наркологи выявили у него алкогольную зависимость.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». В ходе расследования выяснилось, что впервые мать напоила сына водкой в 8 лет. Так он пыталась вылечить его от простуды. Позже сын распивал с матерью водку, пиво, самогон, у него неоднократно возникал похмельный синдром. Мать поощряла такой образ жизни ребенка, так как считала, что после употребления спиртного мальчик был более весел. Позже школьник сам пристрастился к алкоголю и стал выпивать тайком от матери.

После сбора доказательств уголовное дело было направлено в суд, который признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет условного лишения свободы.